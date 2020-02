Opnieuw staking bij De Lijn in Limburg

De actie vanmorgen had nog altijd te maken met het incident van maandag, toen een buschauffeur in Houthalen bedreigd werd door twee mannen. De vakbonden vroegen daarop een betere ondersteuning voor chauffeurs. Donderdag is er een overleg geweest tussen vakbonden en directie. Daar is een akkoord uitgekomen.

Maar berichten achteraf op sociale media zijn volgens de vakbond bij sommige chauffeurs in het verkeerde keelgat geschoten. Geert Witterzeel van de christelijke vakbond ACV: "Iemand van de dispatching stuurde een bericht dat ze geen enkele fout hadden gemaakt, maar dat ACV verkeerd gecommuniceerd heeft. Dat is niet in goede aarde gevallen in Beverlo." De vakbondsman betreurt dat er in termen wordt gesproken van fout en niet fout. "Jammer dat chauffeurs via sociale media opnieuw in diskrediet gebracht worden", aldus Witterzeel.

Mensen in de buurt van vooral Beringen en Leopoldsburg moeten er vandaag rekening mee houden dat hun bus niet rijdt.

De vakbond wilde een gesprek met de directie, dat is er gekomen. De directie veroordeelt de reactie op sociale media van een dispatcher. En daarop hebben de chauffeurs beslist terug aan het werk te gaan. De bussen rijden dus weer.