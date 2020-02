Oud-Turnhoutse bieren winnen prijzen in Rusland

Betekent deze bekroning een Russische doorbraak voor de Kempense bieren van Het Nest? "De Russen drinken het nu al graag", zegt Cuypers op Radio 2 Antwerpen. "Wij laten ons bier voor de Russische markt dan ook brouwen door een lokale Russische brouwer. Op die manier vermijden we hoge importkosten en blijven een SchuppenBoer of KoekeDam betaalbaar voor de modale Rus." Volgens Bart Cuypers geeft de bekroning nog een extra boost. "Dit jaar zullen we meer flesjes verkopen in Rusland dan in België. Daar brouwen we aan 6.000 hectoliter bier terwijl dat in België maar 4.000 is. Goed voor zo'n 1,5 miljoen flesjes. En het ziet er goed uit want volgend jaar willen we ons volume bier in Rusland nog verdubbelen", besluit Cuypers.