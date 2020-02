Na weer een njet van Paul Magnette (PS) tegen N-VA, Ivan De Vadder: "Opdracht van Koen Geens is dood en begraven"

Als het niet paars-geel wordt, is het alternatief de "Vivaldi-coalitie": de groenen, de liberalen, de socialisten en de christendemocraten. Maar ook daar zijn heel veel problemen mee. Wat dan? Volgens PS-voorzitter Paul Magnette is zijn partij zich niét aan het voorbereiden op nieuwe verkiezingen. Al voegt hij daar snel aan toe dat hij ook niet bang is om naar de kiezer te trekken. Bovendien, opvallend: Magnette daagt N-VA-voorzitter Bart De Wever zelfs uit voor een tv-debat. Iets wat hij bij de verkiezingen van 2019 steeds heeft geweigerd.

De N-VA reageert in elk geval scherp op de uitlatingen van Magnette: "We nemen akte van het dictaat van de PS. De derde partij van het land meent iedereen de wet te kunnen spellen, en de onderhandelingen in de media te kunnen voeren. In weerwil van de Vlaamse kiezer moet er voor de PS een zo links mogelijke regering komen, zonder meerderheid in Vlaanderen. De PS wil zelfs verkiezingen uitlokken, enkel en alleen in de hoop om de N-VA te verzwakken en zichzelf te versterken."

