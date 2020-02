Podvis: Waarom zijn nieuwe asielcentra nodig en hoe maak je er één van een oud belastingkantoor? 

Elke maand komen er in ons land nieuwe asielcentra bij. Daar krijgen mensen die hier asiel aanvragen opvang, tot ze weten of ze in ons land mogen blijven of niet. België heeft op dit moment niet genoeg plaats om al die mensen op te vangen. Daarom is de overheid op zoek naar extra locaties. Dat kan een oud ziekenhuis zijn, een leegstaand belastingkantoor of een kazerne. In deze Podvis volgt Annelies Hemelsoet het hele proces: van de zoektocht naar een locatie tot net voor de komst van de eerste asielzoekers, in het nieuwe asielcentrum van Beveren-Waas, dat deze week opent. Christine Van Tichel deed de montage.