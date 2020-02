Politie vreest meer inbraken in De Pinte nu afrittencomplex E17 klaar is

Donderdag is het op- en afrittencomplex van de E17 in De Pinte helemaal opengesteld en dat zou weleens slecht nieuws kunnen zijn voor de inbraakcijfers. Tijdens de werken werden er twaalf procent minder inbraken vastgesteld in de Pinte en de omliggende gemeenten. “De E17 was toen veel moeilijker te bereiken”, zegt commissaris Hannelore Bogaert.