Wetstraatjournalist Ivan De Vadder: "Niemand wil nieuwe verkiezingen, maar alle partijen bereiden zich erop voor"

"Ik vermoed dat men toch nog zal blijven hopen dat er op een of andere manier toch toenadering zou kunnen tussen de PS en de N-VA. Dat heet therapeutische hardnekkigheid."

De hamvraag is of er een paarsgroene regering komt zonder de N-VA en zonder een meerderheid aan Vlaamse kant. "Ook bij zo een Vivaldicoalitie met de socialisten, de groenen, de liberalen en wellicht CD&V, daar heeft CD&V altijd neen tegen gezegd. Open VLD heeft daar moeite mee en vindt dat de PS een stap in de richting moet zetten van de Open VLD. Het gedrag van de PS is niet van aard om die partijen vertrouwen te geven."



"Niemand wil verkiezingen, maar alle partijen zijn er wel mee bezig en al voorbereidingen aan het treffen. Dan kom ik bij mijn beeld van het boek "Slaapwandelaars". De schrijver Christopher Clark legt daarin uit hoe de Eerste Wereldoorlog is begonnen. Dat boek vertelt dat de Eerste Wereldoorlog is begonnen omdat alle landen bezig waren met de voorbereiding van die oorlog en zo eindig je uiteindelijk met de uitvoering ervan. Ik vrees dat we in zo een situatie terecht aan het komen zijn."

Bekijk de analyse van Ivan De Vadder uit "Het Journaal" hier en lees voort onder de video: