Royals op zondag: als scoren niet direct lukt, schiet de nieuw samengestelde "Fab Four" te hulp

De Britse editie van het modemagazine Vogue die in september verscheen, blijkt ook de bestverkochte editie te zijn van de afgelopen tien jaar. Het is de editie waarvan Meghan gasthoofdredactrice was.



Ze zette toen prominent 15 inspirerende vrouwen op de cover, zoals de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Arden, actrices Salma Hayek Pinault en Jane Fonda, en bokser Ramla Ali. Meghan interviewde ook de voormalige Amerikaanse first lady en goede vriendin Michelle Obama. Prins Harry had dan weer een gesprek met de bekende biologe Jane Goodall waarbij hij terloops liet vallen dat twee kinderen hem wel het maximum leek om onze planeet niet extra te belasten.



De cover van Meghans Vogue in september: