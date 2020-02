Rozenkweker uit Kontich: “Valentijn is altijd een extra drukke dag”

Bij de familie Pfaff is het ondertussen traditie geworden: elke Valentijnsdag schenkt de ex-doelman, Jean-Marie Pfaff, een boeket rode rozen aan zijn Carmen. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws. Hij is daarbij niet alleen. “Dagelijks snoei ik duizenden rozen, maar vandaag zijn dat er toch net iets meer”, zegt rozenkweker Wim Scheers in "Start je dag".