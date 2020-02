Inwoners van Zoutleeuw lopen massaal lekke banden op door schroeven op de weg

Midden december kwamen de eerste meldingen binnen van schroeven op de weg, zegt Roger Mertens, schepen in Zoutleeuw. "Oorspronkelijk was het vrij sporadisch, maar nu komen de mensen regelmatig met bosjes schroeven naar het gemeentehuis. Zelf liep ik ook al een lekke band op. Er is duidelijk een probleem, een schroevenstrooier die actief is." De schroeven zijn altijd dezelfde soort: zwart en 35 millimeter lang. Mertens zat deze week samen met de burgemeester en de wijkagent. Er wordt nu een onderzoek geopend.