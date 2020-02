Uitvaart in Oetingen verplaatst omdat windhaan van kerktoren dreigde te vallen

"We hebben de haan in twee moeten zagen om hem eraf te krijgen. Een groot gevaar was het niet, maar je kan maar beter op zeker spelen", vindt Glenn Botten van dakwerken De Vos. Een huzarenstukje, want de haan weegt al snel 100 kilogram. "Nu lassen we hem weer aan elkaar en nadien plaatsen we hem terug op de toren."