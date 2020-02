"Studentikoze grap" komt werknemers van fastfoodrestaurant duur te staan

Een woordvoerder van Team Schostak, dat eigenaar is van 56 Wendy’s-restaurants, bevestigde aan nieuwswebsite Newsweek dat de man in het bad een werknemer in de winkel in Greenville is. Hij, alsook de andere medewerkers die te zien en te horen zijn in de clip, kregen inmiddels hun ontslag.

Human Resources-medewerker Christian Camp van Team Schostak op The Daily News: "Dit buitenissige gedrag is totaal onaanvaardbaar en is niet te rijmen met de normen die we in onze restaurantketen hanteren. We hebben dan ook onmiddellijk alle nodige acties ondernomen om alles opnieuw tiptop in orde te krijgen. Ook zullen we nauw toezien dat iets dergelijks in de toekomst niet meer kan gebeuren."

Het was niet de eerste keer dat een dergelijk voorval zich in een Wendy’s-restaurant voordeed. Vorig jaar werd ook een medewerker ontslagen die een soortgelijke grap uitgehaald had.