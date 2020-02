"Taartenbakker" uit Brasschaat is 'Starter van het Jaar' voor Unizo Antwerpen

Unizo Antwerpen reikte vrijdag de prijs van 'Starter van het Jaar' uit aan Serge Lamoral van Pastry Solutions. Achter het bedrijf uit Brasschaat gaan twee vrienden schuil. Jens Van Bouwel kwam met het idee op de proppen en betrok er later Serge Lamoral bij. Beiden zijn patissier van opleiding. Ze verkopen kant-en-klare binnenkanten van taarten aan bakkers. Dat is voor die bakkers een enorme tijdswinst en is erg belangrijk omdat het almaar moeilijker wordt om geschikt personeel te vinden.

Alles is begonnen met Jens Van Bouwel. Hij heeft zijn eigen bakkerij en werd al snel geconfronteerd met een tekort aan geschikt personeel. "We hebben bekeken waar je als bakker veel tijd mee verliest en veel vakkennis voor nodig hebt. Dan kom je uit bij de binnenkant van de taarten, dat is 95 % van je gebak. Door die binnenkant aan te bieden zijn bakkers nog volledig vrij om te doen wat ze willen. Elke bakker kan zich op die manier blijven onderscheiden", zegt bekroonde Starter Serge Lamoral.