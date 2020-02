Tafelschuimster die meer dan 120 keer op restaurant ging zonder te betalen, wordt geïnterneerd

De vrouw sloeg meer dan 120 keer toe. Ze bestelde een eenvoudige maaltijd, zoals een croque-monsieur of kaaskroketten. Maar als de rekening kwam, bleek ze niet te kunnen betalen. Aangezien ze vooral aan zee actief was, kreeg ze de bijnaam "de schrik van de kusthoreca". Zo stapelde ze de veroordelingen op elkaar, en in juli vorig jaar werd ze opgesloten. Alles samen moet ze meer dan 100 maanden uitzitten.

Deze keer stond ze terecht voor vijf feiten in Gent. Tijdens het proces besliste de rechtbank, op vraag van haar advocaat, om de vrouw te laten onderzoeken door een gerechtspsychiater. Die kwam tot de conclusie dat ze lijdt aan een chronische psychotische stoornis, waardoor ze niet toerekeningsvatbaar is. Daarom wordt de vrouw nu geïnterneerd. Dat betekent dat ze zal worden behandeld in een psychiatrische afdeling van een gevangenis, of in een psychiatrische instelling.