Tieners pesten minder en worden minder gepest: "Hoopgevend maar nu zeker niet berusten"

Volgens pestexpert Deboutte is het nu zaak om zeker niet te berusten. “We zitten nu wel wat meer vooraan bij de Europese landen die een beetje fier mogen zijn, maar we mogen niet denken: we zijn nu gerust. We moeten onze sensibilisering en preventie juist nog verstérken, voor de jongeren die echt diep in de problematiek zitten."

Concreet denkt Deboutte aan twee maatregelen die hard nodig zijn. "We moeten scholen en jeugdbewegingen die echt iets willen doen financieel steunen en belonen. Daarnaast hebben we nood aan een kenniscentrum dat wetenschappelijke inzichten rond pesten omzet in instrumenten voor beleidsmensen en hulpverleners. Dat is momenteel een groot gemis in Vlaanderen."

Herbekijk hier de raadgevingen van Gie Deboutte, voorzitter van "Netwerk tegen pesten":