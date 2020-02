Twee dagen op rij treinhinder door spoorlopers in Antwerpen

Uit cijfers blijkt dat mensen van verschillende leeftijden aan spoorlopen doen. “De hoofdoorzaak is het feit dat mensen tijd willen besparen door een kortere weg te nemen. Zelfs als er een veilige onderdoorgang voorzien is, gaan mensen vaak via de sporen en dat kan absoluut niet. Enerzijds zijn er vertragingen als de treinen moeten stilgelegd worden, maar het belangrijkste is natuurlijk de veiligheid”, aldus Petit. “Vorig jaar vielen er in België drie gewonden en één dode als gevolg van spoorlopen”.