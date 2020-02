Valentijn in quarantaine: "Uitstellen tot volgende week"

Johan Smets en zijn vrouw zullen Valentijn dit jaar erg sober vieren. Grootse plannen maken, zit er door de gedwongen quarantaine niet in. Dat vertelt hij vanuit het ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek: "Ik heb eigenlijk niets gepland. Sowieso is het moeilijk om hier in het ziekenhuis iets te organiseren. Ik zou iets kunnen laten leveren, maar daar heb ik eerlijk gezegd niet aan gedacht. Neen, Valentijn vieren we volgende week als we weer thuis zijn. Ik heb dus nog enkele dagen om iets te verzinnen (lacht)." Of zijn vrouw dat jammer vindt? "Eigenlijk niet, in China wordt Valentijn in september gevierd, dat is voor haar veel belangrijker."