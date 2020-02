Hans ziet in de krant een foto van een vrouw uit Griekenland en weet meteen: "Dit is de liefde van mijn leven"

Op deze Valentijnsdag stuurt Hans De Groot ons zijn bijzonder liefdesverhaal. Het begon voor hem allemaal met een foto in de krant. "Ik las een artikel in de Amerikaanse krant The New York Times over de tien mooiste boekenzaken in de wereld, en er was een winkel bij uit Santorini in Griekenland. Bij het artikel stond een prachtige foto van de vrouw van de boekenwinkel. Ik zag dat ze Griekse was en ze was ook getrouwd, maar ik dacht: "ik ga het toch maar eens proberen". Ik heb dan contact gezocht via Facebook. Zij vroeg zich wel af wie ik was, ik was ook tien jaar ouder dan zij. Maar zes maanden later is ze dan toch met haar zus naar Brussel gekomen om mekaar te ontmoeten. En dan zijn de vonken overgeslagen. Ik was toen al 60, dus never say never. Ze is de liefde van mijn leven."