Vanaf 30 maart wordt asbest aan huis opgehaald in heel Limburg en in Diest

Sinds 2001 is het verboden om asbest te gebruiken in ons land. "Maar als we om ons heen kijken, zien we nog overal asbest in gebouwen, en meer nog, er is veel meer asbest dat we niet zien. Vandaar dat we de Limburgers de kans willen geven om op een goedkope en efficiënte manier van asbestafval af te geraken," legt gedeputeerde voor leefmilieu Bert Lambrechts (N-VA) uit. Daarom hebben we met 4,5 miljoen euro steun van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een project voor drie jaar opgezet. Daarvoor werken afvalintercommunale Limburg.net, het provinciebestuur en De Huisdokter (Dubolimburg) samen."