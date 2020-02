VS wil consulaat openen op Groenland nu Denemarken de verkoop van dat eiland weigert

De VS hebben de deelstaat Alaska als toegang tot noordpoolgebied, maar willen ook Groenland toevoegen. De basis op Thule kan daar een rol in spelen, maar een consulaat zou ook een meer diplomatieke aanwezigheid betekenen. Overigens was er tot 1953 een VS-consulaat, maar dat is toen gesloten. Recent hebben echter ook Canada, een aantal Europese landen en Zuid-Korea een consulaat op Groenland geopend.

Rusland voert boven Siberië de militaire aanwezigheid op en China wou zich via infrastructuurwerken binnenwurmen in Groenland. Dat laatste is onder Amerikaanse druk evenwel van de baan. Groenland is het grootste eiland ter wereld en is een autonoom gebied binnen het koninkrijk Denemarken. Het grootste deel van het eiland is bedekt door een ijslaag.

Nog in de regio: Rusland is boos omdat een Amerikaanse militaire delegatie de Noorse luchtmachtbasis op het Jan Mayen-eiland in de Atlantische Oceaan bezocht heeft. De VS zou kijken of er daar C-130-transportvliegtuigen kunnen gestationeerd worden. Volgens Moskou is die maatregel gericht tegen Rusland. Zowel Noorwegen als Denemarken als de VS maken deel uit van de NAVO.