VUB-onderzoek stalagmieten: België wordt steeds warmer en droger

Als er meer neerslag is of als er een minder dikke bodem boven de grot ligt komt er ook meer en sneller water in de grot. Het water neemt dan andere elementen op die vervolgens in de stalagmiet terecht komen, zodat men dit kan zien.

Anderzijds kon het team aantonen dat het warmer en droger wordt omdat er in de hedendaagse monsters veel hogere concentraties van de elementen magnesium en strontium zitten. Die komen er namelijk in als het water er langer over doet om de grot in te sijpelen.

Er zijn dus twee effecten die elkaar tegenwerken: meer en sneller water in de grot door meer neerslag of een dunnere bodem, en minder water dat langzamer insijpelt als het warmer en droger wordt.

Het eerste effect is zichtbaar vanaf de 17e eeuw, in de 20e eeuw gaat het tweede effect overheersen.

“We konden in ons onderzoek vaststellen dat de mens al in de zeventiende eeuw zijn stempel op het landschap begint te drukken", zei Niels de Winter. "Door het kappen van de bossen boven de grot kwam er plots meer water tot in de grot omdat de bodem door het kappen verdwijnt of dunner wordt. In die periode groeide de druipsteen dan ook aan een hoger tempo. Dat effect verdwijnt weer in de 20e eeuw: we zien dat de winters droger worden en de zomers warmer.”

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Climate of the Past. Het onderzoek stond onder leiding van doctor Stef Vansteenberge van de onderzoeksgroep AMGC, Analytical, Environmental and Geo-Chemistry van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het was een samenwerking met de Universiteit Gent (UGent) en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Dit artikel is hoofdzakelijk gebaseerd op een persbericht van de VUB.