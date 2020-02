Wagenbouwer Ros Beiaardommegang: “Ik heb topjobs geweigerd bij Tomorrowland en Studio 100 om dit te kunnen doen"

De tijd begint te dringen om alles op tijd af te krijgen. “We bouwen nu door tot het allerlaatste moment. Zelfs op 24 mei, de dag van de ommegang, zijn we nog bezig om attributen op de wagens te leggen en zaken af te werken. Aan een paar traditionele wagens raken we niet: ’t Schipke, De Walvis, De Hellewagen en De Verdrinking van het Ros Beiaard. De mensen kennen die wagens en verwachten ze ook. We leggen er binnenkort doeken over om ze te beschermen tegen het stof”, vertelt Buytaert.

Tijdens de ommegang zelf zal hij amper tijd hebben om van zijn werk te genieten. “Eens de stoet is uitgereden hebben we een kleine twee uur de tijd om zelf te kijken. Daarna komen de eerste wagens al opnieuw binnen. Dan moeten we alles demonteren, de paarden ontspannen en de wagens opbergen. Pas daarna, als alles rond is, kunnen we tijd nemen om zelf even mee te feesten.”