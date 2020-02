Met vergunning mogen Duitsers binnenkort wolven doden, om boerderijen te beschermen

Bij ons is er nog lang geen nood om op wolven te jagen, want er is nog geen grote wolvenpopulatie. Afgelopen maanden kwamen enkele wolven toch de landsgrens over, en volgens "Het Belang van Limburg" worden die misschien binnenkort gevolgd door lynxen. Er zijn heel wat lynxen in de grensstreek met België, volgens Duitse wetenschappers, en de kans dat die de grens oversteken is dan ook niet onbestaande. Volgens Jan Loos van "Welkom Wolf", in "Het Belang van Limburg", zouden ze via de Hoge Venen of de Voerstreek ons land kunnen binnenkomen.