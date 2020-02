Zelfpluktuin uit Lochristi bouwt oude elektrische rolstoelen om tot landbouwmachines

Een team van tien tot twintig mensen is al de hele week druk in de weer met lassen, slijpen en het in elkaar steken van zelfrijdende wiedbedden. “Voor de meesten is het de eerste keer dat ze lassen”, lacht Alex Floré. De handige harry heeft een paar jaar geleden het gat in de markt gevonden om in de fysiek zware landbouwsector het werk lichter en sneller te maken.