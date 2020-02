15 kinderen komen om bij zware brand in weeshuis in Haïti

Medewerkster Rose-Marie Louis (foto boven) kijkt verward voor zich uit, met de handen in het haar, als ze de ravage bekijkt van de brand in het weeshuis. Het opvangtehuis werd opengehouden door de Amerikaanse christelijke groep The Church of Bible Understanding. Het weeshuis was gevestigd in een gebouw in Kenscoff, een buitenwijk van de hoofdstad Port-au-Prince.

Bij aankomst van de brandweer stond het gebouw in lichterlaaie. Haïti – in het Caraïbisch gebied – is één van de armste landen ter wereld. Het materiaal waarmee de brandweer branden moet bestrijden, is niet altijd aangepast aan de noden.



Mogelijk had een betere uitrusting levens kunnen redden. Twee kinderen stierven ter plaatse. Dertien andere kinderen werden nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleden daar. De meeste stierven door verstikking, omdat ze te veel rook hadden ingeademd.