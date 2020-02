75 jaar geleden: Spanningen tussen geallieerde bevrijders en burgers nemen toe

Ondertussen zorgen samengepakte soldaten, verveling en drankmisbruik voor een piek in allerhande misdrijven in Antwerpen en het hele land. Tussen oktober en Kerstmis 1945 wordt Limburg geplaagd door een serie gewelddadige carjackings en gewapende overvallen. Die worden gepleegd door GI’s die in de pers worden omschreven als “gevaarlijke deserteurs.”

In Luik lopen de zaken nog meer uit de hand. Stars and Stripes, de krant van de GI’s, schrijft over de situatie in de Waalse stad: “Rapporten inzake de epidemie van alcoholvergiftiging van Amerikaanse soldaten hebben het bestaan aangetoond van clandestiene stokerijen die in veel opzichten doen denken aan wat er zich in Amerika heeft voorgedaan tijdens de grote drooglegging”. Ook de spanningen aangaande seksuele betrekkingen tussen soldaten en burgers lopen hoger op dan ooit. “Van onze bevrijders, Heer,” zuchten vele Belgen nu, “bevrijd ons!”