“De Munt” stunt: drie Mozart-opera's in één week, over liefde en #MeToo

De Munt katapulteert de drie verhalen naar de huidige tijd, ze spelen zich alle drie tegelijkertijd en binnen 24 uur af in en rond een flatgebouw in Brussel. Zo lopen personages uit “Don Giovanni” ook al even rond in “Le Nozze”. En daar wordt op tv-schermen in een soort CNN-uitzending het overlijden gemeld van de Commendatore, een personage dat pas later opduikt in “Don Giovanni”.