Brusselse zangeres Angèle kaapt na de MIA's nu ook een Franse Grammy weg

Angèle is niet alleen bij ons immens populair is, maar ook in Frankrijk waar ze toert. Vorige week raakte bekend dat ze een van de nieuwe gezichten is van het Franse modemerk Chanel. Ze staat model voor een nieuwe collectie zonnebrillen.



Bij de MIA’s was Angèle genomineerd voor vijf prijzen, die ze ook allemaal won. Het publiek bezorgde haar drie MIA’s: in de categorieën beste pop, beste solo vrouw en de felbevochten categorie hit van het jaar. Die laatste MIA deelt ze met haar broer Roméo Elvis, voor hun duet “Tout oublier”, dat vorig voorjaar alomtegenwoordig was. Van de muzieksector kreeg ze twee MIA’s: beste liveact en beste videoclip voor “Balance ton quoi”, het nummer waarin ze openlijk en verdoken seksisme aanklaagt.