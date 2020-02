Eeuwenoude bomen in Maarkedal zwaar toegetakeld door vandaal 

In Maarkedal, in de Vlaamse Ardennen, heeft een onbekende enkele erg oude bomen in een natuurgebied zwaar beschadigd. De vandaal maakte met een kettingzaag groeven in enkele bomen en liet er ook vergif achter. De eigenaar heeft een klacht ingediend bij de politie. Het Agentschap Natuur en Bos opent een onderzoek.