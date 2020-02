Eerste dode door coronavirus in Europa: "Maar moeten ons geen zorgen maken, dit was verwacht"

In Frankrijk is een eerste dode gevallen door het nieuwe coronavirus Covid-19. Dat meldt de Franse minister van Volksgezondheid Agnes Buzyn. Viroloog Marc Van Ranst benadrukt dat we ons nog steeds geen zorgen moeten maken. "De dode in Frankrijk is een 80-jarige Chinese toerist die terugkwam uit de Chinese provincie Hubei, het epicentrum van het virus. Ook daar zijn de doden vooral te tellen bij de hele oude mensen en mensen met onderliggende aandoeningen. In die zin is het niet verrassend: dit is hetzelfde patroon als we zien in China."