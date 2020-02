Dode en verschillende gewonden bij schietpartij in Berlijn

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig en het gebied is afgezet door zwaarbewapende agenten. Drie van de vier gewonden konden op eigen houtje naar het ziekenhuis.

Waarom er is geschoten, is niet duidelijk. Duitse media melden dat er sprake was van onenigheid of een ruzie. In de Tempodrom was tijdens het voorval een comedyshow bezig. Die werd stopgezet. De bezoekers zijn naar buiten begeleid.