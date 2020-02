Duitsers protesteren tegen extreemrechts in Erfurt en Dresden

In Erfurt, in de Duitse deelstaat Thüringen, zijn duizenden mensen op straat gekomen om te betogen tegen de radicaal-rechtse partij AfD. Ze eisen dat geen enkele politieke partij samenwerkt met hen. In Dresden, in de naburige deelstaat Saksen, komen dan weer honderden mensen op straat om een neonazistische herdenkingsmars te voorkomen.