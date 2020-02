Bpost verstuurt geen brieven en pakjes meer naar China door coronavirus

Bpost schort de verzending van brieven en pakjes naar China op. Dat heeft alles te maken met transportproblemen als gevolg van het coronavirus. Bpost vraagt klanten om hun brieven en pakjes naar China voorlopig niet af te geven in de postkantoren of postpunten. Want ze worden -tijdelijk- niet meer verzonden.

"Het is een gedwongen maatregel. We zouden het anders willen, maar er zijn nu eenmaal geen operationele vluchten meer naar China. Dat heeft dus ook gevolgen voor onze werking. Wij kunnen geen post meer richting China sturen. Net als andere Europese postbedrijven lijden we dus ook onder de gevolgen van het coronavirus", zegt Barbara Van Speybroeck, van bpost.

"Voor pakjes en brieven afkomstig uit China is er geen probleem, die blijven we zeker bezorgen. En daar is geen risico aan verbonden. Want het virus overleeft enkel in een levende omgeving". Karton en papier zijn dode materie, dus is er geen enkel gevaar.

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":