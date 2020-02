Brandweerman die 10 jaar geleden bij treinramp in Buizingen was: "Details zoals een trouwring blijven bij"

Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat in Buizingen twee treinen tegen mekaar botsten. 19 mensen kwamen daarbij om het leven. Er vielen 171 gewonden. Tijdens een sobere plechtigheid werden de slachtoffers vanochtend herdacht. Meteen na de ramp, op die ochtend van 15 februari 2010 werden vanover het hele land hulpverleners opgeroepen. Wij spraken met één van de brandweermannen die erbij was. Het was z'n eerste interventie.