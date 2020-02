Verlichtingspaal naar beneden, regen, wind en schade: herbekijk en -lees de liveblog over storm Dennis

In West-Vlaanderen heeft de storm Dennis geen grote schade veroorzaakt. Dat melden de verschillende West-Vlaamse brandweerzones. De meeste oproepen gingen over afgewaaide dakbedekking en weggewaaide takken.

Brandweerzone 1 regio Brugge kreeg over de hele dag 41 oproepen binnen in verband met stormschade, zone Westhoek kreeg er 30. "Daarbij ging het vooral om losse dakbedekking, takken en tuinhuisjes. Nergens was er grote schade. Hier en daar was er ook wateroverlast", aldus de woordvoerder van brandweerzone Westhoek.

Bij brandweerzone Fluvia regio Kortrijk kwamen 130 oproepen binnen. Ook daar was nergens grote schade. Even werd de R8 wel afgesloten voor een omgevallen verlichtingspaal. Het Agentschap Wegen en Verkeer controleerde daarop alle verlichtingspalen in de buurt en liet een onstabiele paal naar beneden halen. De weg is ondertussen vrij.