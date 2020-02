Man die intieme video Parijse kandidaat-burgemeester verspreidde, is opgepakt in andere zaak

Benjamin Griveaux, een partijgenoot van president Emmanuel Macron, trok zich vrijdag terug als kandidaat voor het burgemeesterschap van Parijs nadat er een compromitterende video van hem was opgedoken op sociale media. Daarin was te zien hoe hij aan het masturberen was. De linkse Russische kunstenaar Pjotr Pavlenski, die in Parijs woont, verklaarde later dat hij de video openbaar heeft gemaakt. Hij deed dat naar eigen zeggen om de "hypocrisie" aan te klagen van de politicus die beweert de "traditionele familiewaarden" te verdedigen.