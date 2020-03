"Bij de stiefvaders zien we dat ze iets minder betrokken zijn bij de opvoeding van de kinderen", gaat de onderzoekster verder. Maar de mannen die dat aangeven, zijn zelf dus niet de biologische vader van de kinderen waar ze het over hebben. Dat lijkt dus eerder te betekenen dat die mannen de vaderrol niet te veel willen overnemen, omdat er nog een andere man in het spel is, de échte vader. "We zien dat ze minder gaan bijdragen. Maar dat is eigenlijk niet problematisch. Want de kinderen hebben nog hun eigen biologische vader natuurlijk", aldus Audenaert.