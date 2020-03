Christophe leeft alleen (en over 50 jaar zullen veel meer mensen dat doen): "Zeker prettig, maar veel duurder"

Alleenstaand zijn en alleen wonen, Christophe is natuurlijk niet de enige in die situatie. Volgens de cijfers zullen over 50 jaar 42 % van de gezinnen uit één persoon bestaan. Dat lijkt een exponentiële toename, maar wat kunnen we daaruit nu afleiden over het aantal alleenstaanden in ons land? "In termen van personen zitten we nu op 13,5%", zegt professor sociologie Dimitri Mortelmans. (Universiteit Antwerpen) "Dat zou naar 20% kunnen stijgen in 2070."