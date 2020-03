Stijn en Sarah zijn nieuw samengesteld gezin: "Mijn stiefkind vroeg toen ik zwanger was: ga je jouw kind liever zien?"

Ook plusoudercoach Anja Pairoux merkt in haar praktijk vaak stress bij de transitie naar zo'n nieuw gezin. Zij begeleidt al jaren stiefouders in hun zoektocht naar een goede balans binnen het gezin en schreef daar ook een boek over. "Dat zorgeloze gezinsgeluk van een klassiek gezin zullen nieuw samengestelde gezinnen niet kennen", zegt Pairoux. "Een klassiek gezin is telkens organisch gegroeid, vanuit vreugde. Dat is huisje-tuintje-boompje. Maar bij samengestelde gezinnen is de basis pijn. Een nieuw samengesteld gezin kan je niet hebben zonder dat daar pijn aan is voorafgegaan", aldus de plusoudercoach.