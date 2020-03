Len heeft samen met Hans en Lucas een polyamoreuze relatie: "Ik wil kinderen, idealiter van beide partners één" 

Het is niet duidelijk hoeveel polyamoreuze relaties er bestaan in ons land. Monogame relaties zijn nog altijd de standaard. Maar experts vragen zich luidop af of we wel echt zo monogaam zijn als we beweren. Uit studies - onder meer een studie van psycholoog Henk Noort in Nederland in 2004 én een seksenquête van Telefacts in ons land in 2017 - blijkt namelijk dat 4 op de 10 mannen én vrouwen in een monogame relatie toegeven dat ze ooit ontrouw zijn geweest.

Wie wel eens vreemdgaat, is daarom nog niet polyamoreus, want polyamorie gaat over een echte relatie met meer dan één persoon. Maar de cijfers zeggen wel dat een groot aantal mensen aangeeft zich niet 100% te willen binden aan één partner.