Esther woont samen met vrienden: "Als ik hoor dat mensen 700 euro huur betalen schrik ik wel, wij zitten rond 250 euro"

Maar als je dus als alleenstaande niet officieel met iemand samenwoont zijn de tarieven van je erfenis torenhoog. Er zijn wel plannen om dat te veranderen. "In het Vlaamse regeerakkoord staat dat er een vriendenerfenis komt, waarbij je "best friend" aan het partnertarief zal kunnen erven", zegt Swennen. "Je kan je wel afvragen of dat terecht is, aangezien de overheid hier niks in ruil vraagt. Want de reden waarom de familie aan een laag tarief kan erven, is dat de familie zorg geeft. Dat is een besparing voor de overheid, want die moeten zelf dan geen zorg verstrekken. Je zou dus kunnen zeggen dat vrienden ook een zorgverplichting op zich zouden moeten nemen als ze goedkoper willen erven", aldus Swennen.