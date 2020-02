Skivest uit, T-shirt aan, Frans skioord sluit tijdelijk de deuren door gebrek aan sneeuw

In de skishops blijven de skischoenen en de skilatten onverhuurd aan de kant. De uitbaters proberen het seizoen nog een beetje te redden door materiaal te verhuren dat in alle omstandigheden bruikbaar is. Desalniettemin ziet François Gillaizeau het somber in. "Ik moet de werkdag van personeelsleden inkorten en ik verwacht dat de omzet van mijn winkel en mijn hotel met bijna 15 procent zal dalen."

Volgens Meteo-France is het al van 1900 geleden dat het er in de winter nog zo zacht is geweest.

