Wat denkt Franstalig België? "Ook zij zijn het beu: geen enkele traditionele partij heeft te winnen bij verkiezingen"

"Wie voor de PS heeft gestemd, zal de ras-le-bol van Magnette wel begrijpen. Ook anderen zien in dat een regering met de N-VA niet ging." Zowel op sociaal-economisch vlak, als over de staatsstructuur, komen die twee partijen namelijk niet overeen, zegt Azar.

De deur dichtslaan was de minst slechte optie voor de PS, aldus de journaliste, omdat "het risico van een regering met de N-VA nóg groter was". "Overal in Europa doen socialistische partijen het minder. Magnette is bang om dezelfde richting uit te gaan, zeker nadat de Franstalige liberalen van MR zijn afgestraft omdat ze met N-VA bestuurd hebben."

Bovendien wordt de N-VA aan Franstalige kant vaak extremer beoordeeld dan in Vlaanderen. Azar: "Veel Franstaligen maken het verschil niet tussen de N-VA en extreemrechtse partijen. Dat is een fout imago van de N-VA, maar veel Franstaligen denken wel zo."