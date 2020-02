Woede na brutale moord op jonge vrouw in "feminicidestaat" Mexico

Ingrid Escamilla is het zoveelste slachtoffer dat het gezicht is geworden van de strijd tegen geweld op vrouwen in Mexico. De 25-jarige vrouw uit Mexico-Stad werd vermoord door haar partner. De brutaliteit van de moord schokte velen. De vrouw werd gedood met een mes, haar lichaam werd daarna verminkt en delen ervan werden in de riool gedumpt.