Belgische coronapatiënt niet langer besmet met virus: "Blij dat ik weer buiten ben na twee weken in zo'n klein kamertje"

Twee weken geleden werd Philip Soubry samen met acht andere landgenoten vanuit de getroffen Chinese provincie Wuhan naar ons land gerepatrieerd. Eens aangekomen werden ze allemaal getest in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Soubry testte als enige positief en moest daarom in strikte quarantaine in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel.