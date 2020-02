30 nieuwe erkenningen voor dierenasielen, 20 erkenningen geschrapt

Sinds de regionalisering van Dierenwelzijn in 2014 werd niet elk dierenasiel gecontroleerd, zo blijkt. De Vroe hoopt dat dit op korte termijn wel gebeurt. "Controles zijn nodig om het welzijn van onze asieldieren te verzekeren. Het eerste doel is niet om asielen te sanctioneren. Vele dierenasielen verrichten immers fantastisch werk en zij verdienen dan ook een pluim. Maar degene die dierenleed veroorzaken moeten we na controle zwaar bestraffen", aldus het Vlaams Parlementslid.

Nog uit de cijfers blijkt dat de Vlaamse overheid vorig jaar 90 klachten ontving over dierenasielen. Dat resulteerde in 31 controles en 8 processen-verbaal, waarvan 2 aan het parket werden bezorgd.