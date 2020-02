Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt voor derde dag op rij, Chinese overheid wist al vroeger van gevaar

Een passagier van dat andere cruiseschip, MS Westerdam, is nu toch besmet met het coronavirus. Het schip werd overal weggestuurd uit vrees voor het virus maar mocht na twee weken dan toch in Cambodja aanmeren. Volgens de Cambodjaanse overheid testten alle opvarenden negatief, en dus mocht iedereen het schip verlaten.

Honderden passagiers vlogen daarop vanuit Cambodja naar Maleisië, en bij een 83-jarige vrouw uit Amerika is nu toch het virus vastgesteld bij aankomst in de hoofdstad Kuala Lumpur. De vrouw en haar man zijn opgenomen in het ziekenhuis voor verder onderzoek. Het ministerie van Volksgezondheid van Maleisië zal later vandaag een persconferentie geven.

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":