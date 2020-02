Boom valt op huis in Vorselaar door stormweer

De boom viel in de vroege namiddag op het dak van een huis in de Beeldekensstraat in Vorselaar. Er raakte niemand gewond, maar er is wel schade aan het dak, een veranda en een auto die naast de woning geparkeerd stond.

De brandweer van de zone Kempen kwam ter plaatse om de boom zo veilig mogelijk te verwijderen en in stukken te zagen.