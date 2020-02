Britse tabloids en justitie zwaar onder vuur na plotse dood van bekende Britse presentatrice (40)

Caroline Flack stapte gisteren uit het leven. Sinds december was ze voer voor een niet-aflatende stroom aan berichten in de Britse (roddel)pers. Toen werd de presentatrice van "Love island" (ITV2) namelijk gearresteerd, omdat ze haar partner Lewis Burton (27) aangevallen zou hebben. Het waren de buren die die twaalfde december de politie hadden verwittigd. De agenten troffen het koppel vol bloed aan in hun appartement.



De openbaar aanklager stelde dat Flack haar partner in zijn slaap met een lamp had geslagen. Burton liep daarbij een serieuze hoofdwonde op. Flack had ook een glas stukgeslagen en was zo ook zelf gewond geraakt.