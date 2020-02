Conner Rousseau (SP.A) was verrast door "njet" Magnette: "Zaten nog wat op onze honger, maar het was work in progress"

Ook Conner Rousseau, de voorzitter van SP.A, was verrast door het veto van Paul Magnette, voorzitter van PS (de zusterpartij van SP.A, red.). Volgens Rousseau is het weer een zoveelste mislukking bij de federale regeringsvorming en zijn de mensen het beu: "Men zegt dat België niet werkt, maar het is eigenlijk het politieke systeem dat niet werkt", trekt hij hard van leer in "De zevende dag". "Misschien moeten we een soort "Centerparcs-conclaaf" verzinnen: We sluiten iedereen op in een bungalow tot er een coalitie is."