Miauw! Allereerste kattenshow in Vietnam schrijft geschiedenis

"Het is de bedoeling om mensen te doen inzien dat katten liefde verdienen", aldus de organisatoren. Vanzelfsprekend, denkt u? Maar in Vietnam wordt kattenvlees gezien als een lekkernij. In 2018 werd het opeten van "babytijgers", zoals katten vaak op het menu genoemd worden, verboden in de hoofdstad Hanoi. In andere delen van Vietnam is het nog wijdverspreid.